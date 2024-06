ΗΠΑ: Τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες από πυροβολισμούς έξω από σούπερ μάρκετ στο Άρκανσο (Βίντεο)

Ένοπλος άνοιξε πυρ χθες έξω από σούπερ μάρκετ στην πόλη Φορντάις του Άρκανσο, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δέκα, ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές της συγκεκριμένης αμερικανικής πολιτείας.

Ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Άρκανσο Μάικ Χάγκαρ ανέφερε ότι ο δράστης τραυματίστηκε κατά την ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς, ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας.

Το επεισόδιο σημειώθηκε έξω από το κατάστημα Mad Butcher στο Φορντάις, μια πόλη 3.200 κατοίκων που βρίσκεται 112 χιλιόμετρα νότια του Λιτλ Ροκ.

«Δυστυχώς, είμαστε σε θέση να επιβεβαιώσουμε ότι 11 αθώοι πολίτες πυροβολήθηκαν και τρεις εξ αυτών είναι νεκροί. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυρών.

