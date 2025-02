ΗΠΑ: Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατάργησε βάση δεδομένων για τα παραπτώματα των ομοσπονδιακών αστυνομικών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ κατήργησε την Εθνική Βάση Δεδομένων Λογοδοσίας για τις Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου, ένα πρόγραμμα που είχε εξαγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία και υλοποίησε ο Τζο Μπάιντεν. Η ιστοσελίδα της NLEAD σταμάτησε να λειτουργεί χθες Πέμπτη. «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ καταργεί τη NLEAD σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά πρότυπα», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2024, υπήρχαν 4.790 καταγεγραμμένα περιστατικά παραπτωμάτων ομοσπονδιακών αστυνομικών από το 2018 έως το 2023 στη βάση δεδομένων, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε πέρυσι.

«Η βάση δεδομένων για τους ομοσπονδιακούς αστυνομικούς είναι ανενεργή από τις 24 Ιανουαρίου 2025, λίγες μέρες μετά την είσοδο του Τραμπ στον Λευκό Οίκο» ανέφερε στην Washington Post, η οποία πρώτη αποκάλυψε την είδηση ο Τρέβορ Χιου Ντέιβις, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Νότρε Νταμ, Ο Ντέιβις, ο οποίος παρακολουθεί την εξαφάνιση κυβερνητικών ιστοσελίδων αναλύοντας ιστορικά δεδομένα, είχε παρατηρήσει ότι η NLEAD ήταν εκτός λειτουργίας από την προηγούμενη εβδομάδα.

«Έχουμε χάσει αμέτρητα αρχεία πειθαρχικών ενεργειών, απολύσεων, καταγγελιών και συμφωνιών που σχετίζονται με παραπτώματα από αστυνομικούς», δήλωσε ο Ντέιβις στην Washington Post.

Ο Ντέιβις πρόσθεσε ότι «οι αστυνομικοί με σοβαρό ιστορικό παραπτωμάτων συχνά μετακινούνται από το ένα τμήμα στο άλλο. Παρά τους περιορισμούς της, η βάση δεδομένων αντιμετώπιζε ένα πραγματικό πρόβλημα, την επαναπρόσληψη αστυνομικών που είχαν απολυθεί ή παραιτηθεί λόγω παραπτωμάτων… Η κατάργησή της στέλνει ένα σαφές μήνυμα για τις προτεραιότητες της νέας διοίκησης».

Ο ίδιος ο Τραμπ είχε προτείνει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για «περιστατικά υπερβολικής χρήσης βίας από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου» τον Ιούνιο του 2020, μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, ενός μαύρου άνδρα που πέθανε όταν ένας λευκός αστυνομικός στη Μινεάπολη γονάτισε στον λαιμό του.

Τον Ιανουάριο, λίγο μετά την ανάληψη της δεύτερης προεδρικής του θητείας, ο Τραμπ απένειμε χάρη σε δύο αστυνομικούς στην Ουάσινγκτον που είχαν καταδικαστεί για τον φόνο του 20χρονου Αφροαμερικανού Κάρον Χίλτον-Μπράουν το 2020.

