ΗΠΑ: Συνταξιούχος αστυνομικός πίσω από το μακελειό σε μπαρ στην Καλιφόρνια – Επιχείρησε να σκοτώσει τη σύζυγό του

Ένας συνταξιούχος αστυνομικός προσπάθησε να σκοτώσει τη σύζυγό του, η οποία είχε υποβάλει αίτηση διαζυγίου, σε μπαρ της Καλιφόρνιας την Τετάρτη το βράδυ, προτού αρχίσει να πυροβολεί άλλους θαμώνες με αποτέλεσμα να σκοτώσει τρεις ανθρώπους και να τραυματίσει ακόμη έξι.

Ο 59χρονος Τζον Σνόουλινγκ, πρώην αστυνομικός, βρισκόταν σε διαδικασία διαζυγίου με τη σύζυγό του Μαρί, εξήγησε ο σερίφης της κομητείας Όραντζ Ντον Μπαρνς στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε χθες Πέμπτη.

Όταν εισήλθε στο μπαρ Cook’s Corner, που απέχει περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο από το Λος Άντζελες, ο δράστης «κατευθύνθηκε αμέσως προς το μέρος της», πρόσθεσε. «Δεν υπήρξε συζήτηση, διάλογος ή διαμάχη, αμέσως την πυροβόλησε», τόνισε ο σερίφης.

Στη συνέχεια ο Σνόουλινγκ πυροβόλησε και σκότωσε μία άλλη γυναίκα που δειπνούσε με τη Μαρί όπως και δύο άνδρες. Εξάλλου τραυμάτισε έξι ανθρώπους, ανάμεσά τους και η σύζυγός του.

Πρώην αστυνομικός στην πόλη Βεντούρα, βόρεια του Λος Άντζελες, ο Σνόουλινγκ πήρε σύνταξη το 2014 έπειτα από 30 χρόνια στο σώμα. Η σύζυγός του υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο δράστης έπεσε νεκρός από τα πυρά αστυνομικών στον χώρο πίσω από το μπαρ, επεσήμανε ο σερίφης Μπαρνς. Δύο από τους τραυματίες παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση, εξήγησαν οι αρχές.

«Δεν άντεχε το διαζύγιο», δήλωσε ο πατέρας της Μαρί Σνόουλινγκ αναφερόμενος στον σύζυγό της.

Ο δράστης πήγε από το Οχάιο, στις βόρειες ΗΠΑ όπου ζούσε, μέχρι το μπαρ αυτό έξω από το Λος Άντζελες, αλλά η αστυνομία ακόμη δεν έχει διευκρινίσει αν παρακολουθούσε τη σύζυγό του, σημείωσε ο σερίφης.

