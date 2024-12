ΗΠΑ: Στηρίζει με κάθε κόστος μη κατάργηση του προγράμματος βίζας εργασίας στον τεχνολογικό τομέα ο Μασκ – Άγνωστη η στάση του Τραμπ

Ο Ίλον Μασκ, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla και της SpaceX, απείλησε ότι θα «πολεμήσει» για να υπερασπιστεί το πρόγραμμα χορήγησης βίζας εργασίας H-1B, που αφορά σε μεγάλο βαθμό τον τεχνολογικό τομέα, ερχόμενος σε σύγκρουση με ένα μέρος των υποστηρικτών του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Μασκ έγραψε: «Είμαι στην Αμερική, μαζί με τόσους πολλούς ανθρώπους σε κρίσιμες θέσεις, που έφτιαξαν την SpaceX, την Tesla και εκατοντάδες άλλες εταιρείες οι οποίες ισχυροποίησαν την Αμερική, χάρη στη Η1Β». «Θα πολεμήσω για το θέμα αυτό, το οποίο άτομα σαν εσάς δεν καταλαβαίνουν», πρόσθεσε.

Ok, Elon going thermonuclear on nativists and racists, defending the H-1B visa to *this*,degree wasn’t on my bingo card. A very pleasant surprise, but given the amount of vitriol and hatred thats been aimed at immigrant tech workers, this is extremely welcome. pic.twitter.com/K6JlOeh56D

Ο Μασκ γεννήθηκε στη Νότια Αφρική αλλά έχει πάρει την αμερικανική υπηκοότητα και στο παρελθόν ήταν κάτοχος βίζας εργασίας Η-1Β. Η εταιρεία Tesla, ως εργοδότης, φέτος αιτήθηκε και έλαβε 724 τέτοιες βίζες για να προσλάβει αλλοδαπούς εργαζομένους. Η H-1B συνήθως ισχύει για μια τριετία αλλά οι κάτοχοί της μπορούν να την επεκτείνουν ή να κάνουν αίτηση για να τους χορηγηθεί πράσινη κάρτα.

Η ανάρτηση του Μασκ απευθυνόταν σε υποστηρικτές του Τραμπ, πολέμιους της μετανάστευσης, που πιέζουν να καταργηθεί το πρόγραμμα Η-1Β, εν μέσω μιας ζωηρής διαμάχης για το μεταναστευτικό και τη θέση των εξειδικευμένων μεταναστών και άλλων ξένων που μπαίνουν στις ΗΠΑ με βίζα εργασίας. Μέχρι στιγμής, ο ίδιος ο Τραμπ τηρεί σιγή για το θέμα. Η μεταβατική ομάδα του εκλεγμένου προέδρου δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα να σχολιάσει τις αναρτήσεις του Μασκ και την αντιπαράθεση για τις βίζες Η-1Β.

America rose to greatness over the past 150 years, because it was a meritocracy more than anywhere else on Earth.



I will fight to my last drop of blood to ensure that it remains that land of freedom and opportunity.



🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 https://t.co/IYfbxzwOMm