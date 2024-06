ΗΠΑ: Στην φυλακή θα οδηγηθεί ο Στιβ Μπάνον – Πώς η απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή δυναμιτίζει την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές

Την πόρτα της φυλακής καλείται να περάσει το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου ο Στιβ Μπάνον (Steve Bannon), επί μακρόν σύμβουλος του πρώην Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να ξεκινήσει την ποινή φυλάκισής του επειδή αψήφησε κλήτευση της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στην απόφαση αυτή προχώρησε ομοσπονδιακός δικαστής μετά που ο Μπάνον έχασε την έφεση που είχε ασκήσει στην πρωτόδικη απόφαση.

Breaking News: A judge ordered Steve Bannon, a longtime adviser to Donald Trump, to begin his prison sentence for defying a House subpoena by July 1. https://t.co/YyieZsuF8F

Ο πρώην βοηθός του Ντόναλντ Τραμπ είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση τεσσάρων μηνών και πρόστιμο 6.500 δολαρίων επειδή αρνήθηκε να καταθέσει στην έρευνα του Κογκρέσου για την επίθεση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου του 2021. Έκτοτε βρισκόταν εκτός φυλακής μετά την έφεση που είχε υποβάλει.

Ένας από τους ανθρώπους πίσω από την προεκλογική εκστρατεία και τη νίκη του Τραμπ το 2016, ο Μπάνον κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες περιφρόνησης του Κογκρέσου επειδή αψήφησε κλήτευση για να καταθέσει σχετικά με την εξέγερση των υποστηρικτών του πρώην προέδρου.

Ο εισαγγελέας Μάθιου Γκρέιβς ζήτησε από τον περιφερειακό δικαστή Καρλ Νίκολς να φυλακίσει τον Μπάνον επειδή είναι απίθανο να ανατρέψει την ετυμηγορία ή να κερδίσει μια νέα δίκη. Από την πλευρά του ο Ντέιβιντ Σεν, δικηγόρος του Μπάνον, υποστήριξε ότι ο Γκρέιβς δεν έχει καμία εξουσία να φυλακίσει τον πελάτη του γιατί κάτι τέτοιο.

Όπως είναι αναμενόμενο η απόφαση αυτή δυναμιτίζει περαιτέρω το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ να βλέπει ότι ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες κατά το παρελθόν οδηγείται στη φυλακή.

Ο Μπάνον είναι ένας από τους περισσότερους από 30 ανθρώπους που ήταν κοντά στον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο, οι οποίοι έλαβαν εντολή από αυτή την επιτροπή της Βουλής να καταθέσουν για τα γεγονότα που συνέβησαν και οδήγησαν στην επίθεση της 6ης Ιανουαρίου, όταν χιλιάδες υποστηρικτές του Τραμπ εισέβαλαν στο κτίριο του Καπιτωλίου σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την κύρωση από το Κογκρέσο της εκλογικής νίκης του προέδρου Τζο Μπάιντεν έναντι του μεγιστάνα.

Ο Μπάνον είχε αρνηθεί να συνεργαστεί με τα μέλη της εξεταστικής κοινοβουλευτικής Επιτροπής, επικαλούμενος την επίκληση Τραμπ – που έχει ήδη απορριφθεί από έναν δικαστή – ότι έχει το δικαίωμα να διατηρήσει το ζητούμενο υλικό εμπιστευτικό σύμφωνα με το λεγόμενο εκτελεστικό προνόμιο που επιτρέπει σε έναν πρόεδρο να κρατήσει μυστικά ορισμένα έγγραφα.

Aπό τους πρώτους που αντέδρασε στην απόφαση του δικαστή είναι ο Ρεπουμπλικανός Ματ Γκάετζ που σε ανάρτησή υποστήριξε ότι η καταδίκη του Μπάνον σηματοδοτεί «το θάνατο του δικαστικού συστήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής».

Matt Gaetz says Steve Bannon being ordered to jail by a judge represents the death of the judicial system.



The federal judge that ordered Steve Bannon to report to jail was appointed by Donald Trump.



Feels like important context. pic.twitter.com/z17RzN47eZ