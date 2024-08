ΗΠΑ: Προς απόσυρση από την κούρσα των προεδρικών εκλογών ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι τζούνιορ – Ποιον υποψήφιο θα στηρίξει

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι ο νεότερος, ανεξάρτητος υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ την 5η Νοεμβρίου, ετοιμάζεται να αποσυρθεί από την κούρσα, ανέφεραν χθες Τετάρτη αμερικανικά ΜΜΕ, προεξοφλώντας πως θα το ανακοινώσει εντός της εβδομάδας.

Ο κληρονόμος της αμερικανικής πολιτικής δυναστείας, που συγκέντρωνε αυτή την εβδομάδα περί το 8,7% των προθέσεων ψήφου, κατά δημοσκόπηση που δημοσίευσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος The Hill, αναμένεται να ταχθεί υπέρ του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ρεπορτάζ των New York Times και του CNN.

Καθώς αναγγέλλεται σκληρή κι αμφίρροπη αναμέτρηση ανάμεσα στην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, υποψήφια των Δημοκρατικών, και τον κ. Τραμπ, οι ψήφοι του κ. Κένεντι ενδέχεται να αποδειχθούν κρίσιμες —ειδικά στις πολιτείες που θα κρίνουν την έκβαση της ψηφοφορίας—, σημειώνουν αναλυτές.

