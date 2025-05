ΗΠΑ: Ο Τραμπ απέλυσε τη βιβλιοθηκονόμο του Κογκρέσου προκαλώντας την κατακραυγή των Δημοκρατικών

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε την Κάρλα Χέιντεν, βιβλιοθηκονόμο του Κογκρέσου από το 2016, σε μια κίνηση που προκάλεσε πολλές επικρίσεις από τους Δημοκρατικούς, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Χέιντεν, η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Αφροαμερικανίδα που ηγήθηκε της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, ενημερώθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ για την απόλυσή της με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραφείο προσωπικού του Λευκού Οίκου.

Ο επικεφαλής της δημοκρατικής μειοψηφίας στη Βουλή Χακίμ Τζέφρις καταδίκασε με δήλωσή του την ενέργεια χαρακτηρίζοντάς την «άδικη» και «επίδειξη αναισθησίας» και κατηγορώντας τον Τραμπ ότι επιχειρεί «να απαγορεύσει βιβλία, να ξεπλύνει την αμερικανική ιστορία και να γυρίσει πίσω το ρολόι».

Dr. Carla Hayden has served as Librarian of Congress with honor and distinction, bringing our prized institution to new heights.



Trump’s outrageous, politically-motivated move to fire her is despicable. The Library of Congress belongs to the American people — NOT to Trump.… pic.twitter.com/ShzOtuWwnV