ΗΠΑ: Ο Nτούσαν Ίβκοβιτς φιναλίστ προς ένταξη στο Naismith Basketball Hall of Fame

Το Naismith Basketball Hall of Fame ανακοίνωσε, στο πλαίσιο του τριημέρου για το 74ο All-Star Game, τους 17 φιναλίστ για την «κλάση» του 2025. Από τη σχετική λίστα ξεχωρίζουν τα ονόματα του αείμνηστου Ντούσαν Ίβκοβιτς, ο οποίος κατέκτησε τη Euroleague το 1997 και το 2012 και έγινε δεκτός στο Hall of Fame της FIBA το 2017, καθώς και των πρώην «αστέρων» του NBA, Καρμέλο Άντονι και Ντουάιτ Χάουαρντ. Στους 17 φιναλίστ συμπεριλαμβάνονται ακόμη η Σου Μπερντ, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες παίκτριες στην ιστορία του WNBA, καθώς και η ομάδα ανδρών των ΗΠΑ που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2008 στο Πεκίνο.

Legendary Serbian coach Dusan Ivkovic shines bright as he's named among the finalists for the Naismith Basketball Hall of Fame Class of 2025!



A well-deserved nod to his enduring legacy.