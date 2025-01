ΗΠΑ: Ο Μπάιντεν σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού βραβεύει τους Tσέινι και Τόμπσον επικεφαλής της έρευνας για την 6η Ιανουαρίου

Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, λίγες ημέρες πριν αποχωρήσει από την προεδρία των ΗΠΑ, απονέμει το δεύτερο υψηλότερο πολιτικό μετάλλιο της χώρας, το Μετάλλιο του Πολίτη, στη Λιζ Τσέινι και τον Μπένι Τόμπσον – τους νομοθέτες που ηγήθηκαν της κοινοβουλευτικής έρευνας για τη βίαιη επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 από υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι δύο αυτοί νομοθέτες θα έπρεπε να φυλακιστούν.

Biden is giving the second highest civilian award to the leaders of the Jan. 6 congressional panel https://t.co/jWE1kg7mBF