ΗΠΑ: Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου θα συναντηθεί αύριο χωριστά με Μπάιντεν και Χάρις – Την Παρασκευή το ραντεβού με Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα δεχθεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αύριο, Πέμπτη, για να συζητήσουν την πρόοδο προς την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και μια ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους στις ισραηλινές φυλακές, δήλωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Η αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις θα συναντηθεί χωριστά με τον Νετανιάχου, ανέφερε. Ο Ισραηλινός ηγέτης θα απευθύνει ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο αργότερα σήμερα εν μέσω διαμαρτυριών και δυσαρέσκειας ορισμένων Αμερικανών κοινοβουλευτικών σχετικά με τη διεξαγωγή του πολέμου στη Γάζα. Για την Παρασκευή, σύμφωνα με την Haaretz, έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς της Καλιφόρνια.

