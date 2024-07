ΗΠΑ: Με θανατηφόρα ένεση εκτελέστηκε 64χρονος κατάδικος στην Αλαμπάμα

Ένας 64χρονος Αμερικανός που είχε καταδικαστεί σε θάνατο επειδή σκότωσε έναν οδηγό φορτηγού, πατέρα επτά παιδιών το 1998 εκτελέστηκε χθες Πέμπτη με θανατηφόρα ένεση στην Αλαμπάμα, ανακοίνωσαν οι σωφρονιστικές αρχές της πολιτείας αυτής στις νότιες ΗΠΑ.

Keith Edmund Gavin, 64, was convicted on two counts of capital murder in the March 1998 fatal shooting of William Clayton Jr., a delivery driver who was sitting outside a bank in his van. Clayton had stopped at an ATM for cash to take his wife to dinner. https://t.co/9Hp3FQGJlT