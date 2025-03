ΗΠΑ: Με ανιχνευτές ψεύδους αναζητά η κυβέρνηση να βρει ποιοι εργαζόμενοι κάνουν διαρροές

Το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας περνάει από ανιχνευτές ψεύδους τους εργαζομένους του σε μια προσπάθεια να βρει ποιοι ευθύνονται για διαρροές εσωτερικών πληροφοριών, δήλωσε σήμερα στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης είχαν κάνει προηγουμένως ρεπορτάζ γι’ αυτή τη χρήση των ανιχνευτών ψεύδους. Η ρεπουμπλικανή πρώην κυβερνήτης της Νότιας Ντακότα δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό των εργαζομένων οι οποίοι θα πρέπει να υποβληθούν στο τεστ.

