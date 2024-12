ΗΠΑ: Κλέφτης μετάνιωσε και επέστρεψε τον Ιησού στη Φάτνη – Τι έγραψε στο σημείωμα που άφησε

Ένα αγαλματίδιο που απεικόνιζε τον Ιησού και είχε κλαπεί από φάτνη στο Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής επεστράφη εγκαίρως για τα Χριστούγεννα, συνοδευόμενο από μια συγγνώμη.

«Λυπάμαι πολύ. Έκανα μια χαζή πράξη εκείνη τη στιγμή. Δεν θα ξανασυμβεί». έγραφε το χειρόγραφο σημείωμα σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας στο Φορτ Κόλινς. Η φιγούρα του Ιησού είχε αφαιρεθεί από τη φάτνη το πρωί της περασμένης Κυριακής, παραδόθηκε ανώνυμα σε έναν πυροσβεστικό σταθμό τέσσερις μέρες μετά.

