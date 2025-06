ΗΠΑ: Η Meta στρέφεται στην πυρηνική ενέργεια για την υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης

Η Meta, η μητρική εταιρεία του Facebook, ανακοίνωσε συμφωνία 20 ετών για την προμήθεια πυρηνικής ενέργειας, ενισχύοντας τη στρατηγική της για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης σε υπολογιστική ισχύ και τεχνητή νοημοσύνη.

Η επένδυση αφορά τον πυρηνικό σταθμό Clinton Clean Energy Center στο Ιλινόις, ιδιοκτησίας της Constellation Energy, ο οποίος θα αυξήσει την παραγωγή του κατά 30 μεγαβάτ. Η επέκταση αυτή αναμένεται να διατηρήσει 1.100 θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία και να αποφέρει φορολογικά έσοδα ύψους 13,5 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Meta becomes the latest big tech company turning to nuclear power for AI needs https://t.co/swvKkbaCfs pic.twitter.com/9YQIQxLJ4q

Ο καθηγητής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του Ιλινόις, Τζορτζ Γκρος, σημειώνει ότι η επιπλέον ενέργεια μπορεί να τροφοδοτήσει μια πόλη 30.000 κατοίκων για έναν ολόκληρο χρόνο.

«Η διασφάλιση καθαρής και αξιόπιστης ενέργειας είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιδιώξεών μας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης», δήλωσε η Ούρβι Παρέκ, υπεύθυνη παγκόσμιας ενεργειακής στρατηγικής της Meta.

We’ve signed an agreement with @Meta for the emissions-free output of Clinton Clean Energy Center. Deal supports Meta’s clean energy goals and operations in the region while enabling us to relicense and continue operating Clinton for another 20 years. 1/3 https://t.co/VQnTVnl1jp