ΗΠΑ: Η Meta αίρει τους περιορισμούς στους λογαριασμούς Τραμπ σε Facebook και Instagram

Η Meta ανακοίνωσε χθες Παρασκευή ότι αίρει τους περιορισμούς που είχε επιβάλει στους λογαριασμούς στο Facebook και το Instagram του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είχε αναστείλει επ’ αόριστον τους λογαριασμούς του Τραμπ, αφότου ο Ρεπουμπλικάνος εξήρε τους υποστηρικτές του που εισέβαλαν στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Just days ago, Trump threatened Mark Zuckerberg with prison, now Meta announces they will remove all restrictions on Trump’s Instagram and Facebook accounts. pic.twitter.com/A9NRG7mP6j