ΗΠΑ: Επεισοδιακή και με εντάσεις η ακρόαση του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ για τη θέση του υπουργού Υγείας

Στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίστηκαν οι ακροάσεις στη Γερουσία των προτεινόμενων από τον Ντόναλντ Τραμπ μελών της κυβέρνησής του με πιο αξιοσημείωτη εκείνη του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, τον οποίο ο Αμερικανός Πρόεδρος τον προορίζει για τη θέση του Υπ. Υγείας.

H ακρόαση του στενού συνεργάτη του Αμερικανού προέδρου στην επιτροπή Οικονομικών της Γερουσίας, που συνεδρίασε για να εξετάσει την υποψηφιότητά του, κράτησε περισσότερο από τρεις ώρες, με την πίεση να είναι ασφυκτική.

Αν και υποστηρικτής των αμβλώσεων κατά το παρελθόν, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ φάνηκε τώρα να συντάσσεται με τα μέτρα κατά των αμβλώσεων που επιθυμεί να επιβάλει ο νέος Αμερικανός πρόεδρος. Αν και ένθερμος αντιεμβολιαστές επίσης κατά το παρελθόν, επιχείρησε να πείσει τα μέλη της Επιτροπής ότι δεν είναι κατά των εμβολίων. Μάλιστα, σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις που δήλωσε ότι δεν είναι κατά των εμβολιασμών και των φαρμακοβιομηχανιών.

The hearing was peppered with pointed questions from lawmakers, disruptions by protesters, and Kennedy’s sloppy attempts to dispel his long record of medical misinformation.



