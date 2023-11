ΗΠΑ: Έληξε η απεργία στο Χόλιγουντ μετά από 118 ημέρες – Τι εξασφάλισαν οι ηθοποιοί με τη νέα τριετή συμφωνία

Χρειάστηκαν να περάσουν 118 μέρες και αμέτρητες διαπραγματεύσεις για να ανακοινώσουν οι ηθοποιοί μέλη του σωματείου SAG-AFTRA ότι επιστρέφουν στα κινηματογραφικά στούντιο από σήμερα στις 12:01 π.μ ώρα Αμερικής. Η νέα τριετής συμφωνία που θα υπογραφεί εντός των επόμενων ημερών θα ενισχύσει την ελάχιστη αμοιβή για τα μέλη, θα αυξήσει τις υπολειπόμενες πληρωμές για εκπομπές που μεταδίδονται στο διαδίκτυο καθώς και τις εισφορές των κινηματογραφικών παραγωγών στα προγράμματα υγείας και συνταξιοδότησης του συνδικάτου και θα θεσπίσει νέους κανόνες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο Χόλιγουντ.

Με ανάρτησή της η πρόεδρος της SAG-AFTRA, Fran Drescher (Φραν Ντρέσερ) μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της στο Instagram λέγοντας ότι «τα καταφέραμε»για την επίτευξη της σημαντικής συμφωνίας που βελτιώνει τις οικονομικές απολαβές των μελών του σωματείου διασφαλίζοντάς τους και έναντι της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης από τα στούντιο.

Μετά από 118 επίπονες ημέρες, η απεργία του Screen Actors Guild και της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου (SAG-AFTRA) έλαβε τέλος. Η επιτροπή του σωματείου ενέκρινε προσωρινά μια συμφωνία με τη Συμμαχία Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (AMPTP), η οποία εκπροσωπεί τα στούντιο του Χόλιγουντ.

THE #SagAftraStrike IS OVER. 🧵 Thread below. pic.twitter.com/KDTl9uKBRt

Ο Alec Baldwin μπήκε επίσης στο Instagram λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της επίτευξης συμφωνίας για να ευχαριστήσει την πρόεδρο του Σωματείου Φραν Ντρέσερ -τις πιο εμβληματικές μορφές του κινηματογράφου που έγινε γνωστή για τον ρόλο της στη σειρά «The Nanny»- και την ηγετική της ομάδα για τη σκληρή δουλειά τους στη διαπραγμάτευση με τα στούντιο.

Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, το συμβόλαιο θα ενισχύσει την ελάχιστη αμοιβή για τα μέλη, θα αυξήσει τις υπολειπόμενες πληρωμές για εκπομπές που μεταδίδονται στο διαδίκτυο, θα ενισχύσει τις εισφορές στα προγράμματα υγείας και συνταξιοδότησης του συνδικάτου και θα θεσπίσει νέους κανόνες για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Breaking: SAG-AFTRA’s negotiating committee has approved a a tentative deal with the major studios that would end a nearly four month-long strike that has sidelined thousands of workers. https://t.co/Im1fveACcl