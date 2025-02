ΗΠΑ: Αθώος ο τραγουδιστής A$AP Ρόκι – «Σας ευχαριστώ όλους που μου σώσατε τη ζωή», δήλωσε ο σύντροφος της Ριάνα

Ο διάσημος αφροεαμερικανός τραγουδιστής A$AP Ρόκι μετά από μια πολύκροτη δίκη κρίθηκε αθώος για την κατηγορία ότι πυροβόλησε με όπλο τον πρώην φίλο του. Ο ράπερ ο οποίος ήταν αντιμέτωπος με ποινή 24 ετών εάν καταδικαζόταν έπεσε στην αγκαλιά της συντρόφου του Ριάνα όταν αναγνώστηκε η αθωωτική ετυμηγορία.

Ο Ρακίμ Μάγιες, όπως είναι το κανονικό του όνομα, είχε κατηγορηθεί για δύο κακουργήματα για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο εναντίον του πρώην φίλου του Τέρελ Έφρον, γνωστού ως A$AP Relli, τον Νοέμβριο του 2021.

#Asaprocky jumps and hugs #Rihanna & his mother after being found not guilty #fyp #Foryoupage ASAP Rocky.. pic.twitter.com/9OU5pJ9YO2