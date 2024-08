Ιαπωνία: Ο εξαιρετικά ισχυρός τυφώνας Σανσάν πλήττει τη νήσο Κιούσου – Βίντεο

Ο τυφώνας Σανσάν, που χαρακτηρίζεται ο ισχυρότερος της χρονιάς στην Ιαπωνία, έφθασε πάνω από τη γη σήμερα το πρωί στη μεγαλύτερη νήσο του νότιου τμήματος της χώρας, την Κιούσου, όπου αναφέρθηκαν οι πρώτες ζημιές.

«Το κέντρο του τυφώνα υπ’ αρ. 10 έφθασε πάνω από τη γη κοντά στην πόλη Σατσουμανσεντάι, στον νομό Καγκοσίμα, περί τις 08:00 (τοπική ώρα·02:00 ώρα Ελλάδας), ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Vicious #typhoon – getting hammered in Makurazaki, complete whiteout at times #shanshan pic.twitter.com/1VGclkRKeY

Σύμφωνα με εταιρείες ηλεκτρισμού, 254.610 νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα το πρωί εξαιτίας του περάσματος του Σανσάν, ο οποίος φέρνει ισχυρές βροχές και ριπές ανέμου ταχύτητας ως και 252 χιλιομέτρων την ώρα.

Εξαιτίας του φαινομένου, οι αρχές κήρυξαν χθες τον μέγιστο συναγερμό, επικαλούμενες τους ανέμους, τις βροχοπτώσεις και τα κύματα.

Κάλεσαν τους πολίτες να δείχνουν τη «μέγιστη επαγρύπνηση» στον Καγκοσίμα, όπου προειδοποίησαν εναντίον «κατολισθήσεων», «πλημμυρών σε ζώνες με χαμηλό υψόμετρο» και «υπερχείλισης ποταμών στη νότια Κιούσου», βασιζόμενες σε έκτακτα προειδοποιητικά δελτία της μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Προειδοποίησαν επίσης ότι «ο κίνδυνος καταστροφών εξαιτίας ισχυρών βροχοπτώσεων μπορεί να αυξηθεί ταχύτατα στη δυτική Ιαπωνία» μέχρι αύριο, βασιζόμενες πάντα στις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Σε δυο νομούς στο νότιο τμήμα της νήσου Κιούσου αναμενόταν να καταγραφεί μέσα σε 48 ώρες η μισή βροχόπτωση από αυτήν που υπό κανονικές συνθήκες σημειώνεται σ’ έναν χρόνο, κατά μέσο όρο. Στην Καγκοσίμα και στο Μιγιαζάκι, αναμενόταν βροχόπτωση 500 χιλιοστών μέσα σε 24 ώρες, από χθες ως σήμερα, κατόπιν άλλων 600 χιλιοστών, ως αύριο το πρωί.

Ο κολοσσός της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota ανακοίνωσε χθες πως ανεστάλη η παραγωγή και στα 14 εργοστάσια που διαθέτει στην Ιαπωνία από χθες ως απόψε.

Εξάλλου, τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας κατολίσθησης που έθαψε σπίτι στην Γκαμαγκόρι, στον κεντρικό νομό Αϊτσί, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν ζευγάρι περίπου εβδομήντα ετών και γιος τους, περίπου τριάντα ετών, ενώ δυο γυναίκες περίπου σαράντα ετών τραυματίστηκαν, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Typhoon Shanshan ripping walls off of buildings, knocking out power, and taking a toll on the city Makurazaki, Japan!! @MyRadarWX @OreboundImages @jpetramala #Japan #Shanshan pic.twitter.com/HmUoz88ksh