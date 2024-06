Απεβίωσε ο Ιάπωνας βιοχημικός Ακίρα Έντο, ο οποίος ανακάλυψε τις στατίνες

Ο Ιάπωνας βιοχημικός Ακίρα Έντο, ο οποίος ανακάλυψε τις στατίνες πέθανε σε ηλικία 90 ετών, ανακοίνωσε σήμερα ένας πρώην μαθητής και συνάδελφός του. Οι στατίνες, οι οποίες μπορούν να προστατεύσουν από τις καρδιακές προσβολές ή τα εγκεφαλικά, συγκαταλέγονται στα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα παγκοσμίως. Ο Κεϊτζί Χασούμι, καθηγητής και επί μακρόν συνεργάτης του Έντο, είπε ότι ο επιστήμονας πέθανε στις 5 Ιουνίου.

“Το έργο του ήταν πραγματικά σπουδαίο. Οι στατίνες δεν υπήρχαν πριν από τον Έντο. Έχει την ίδια αξία και επιρροή όπως η ανακάλυψη της πενικιλίνης”, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Χασούμι.

