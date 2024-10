Η «χρυσή μπάλα» στον Ρόδρι που έφτασε στο Theatre du Chatelet για την απονομή με πατερίτσες

Ο μέσος της Μάντσεστερ Σίτι Ρόδρι έκανε την ανατροπή και είναι αυτός που αναδείχτηκε ως ο κορυφαίος παίκτης για τη σεζόν 2023-24.

Ο Ρόδρι αποτέλεσε σημείο αναφοράς στην προσπάθεια της Ισπανίας να κατακτήσει το EURO 2024 και αυτό έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να αναδειχθεί ως ο κορυφαίος για τη σεζόν που μας πέρασε

Η σεζόν 2024-25 όμως δεν ξεκίνησε ιδανικά για τον Ρόδρι, καθώς έχει υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός δράσης. Λόγο του προβλήματος στο γόνατο ο Ισπανός χαφ αναγκάζεται να περπατάει με πατερίτσες και κάπως έτσι έφτασε και στο Theatre du Chatelet για να παραλάβει την χρυσή μπάλα, συνοδευόμενος από την σύντροφό του.

Rodri has arrived: “I don’t know anything, let’s see what happens tonight”.🤵🏼‍♂️✨ pic.twitter.com/RGjIUQPoWS