Η Τουρκία συμφώνησε να στηρίξει την υποψηφιότητα της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ – Για «ιστορικό βήμα» μιλά ο Στόλτενμπεργκ

Ο Ταγίπ Ερντογάν συμφώνησε να στηρίξει τη σουηδική υποψηφιότητα για το ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ο Γενς Στόλτενμπεργκ. Όπως μεταδίδει το Reuters, ο γενικός γραμματέας της συμμαχίας δήλωσε ότι o Τούρκος Πρόεδρος συμφώνησε να διαβιβάσει στο κοινοβούλιο την αίτηση της Σουηδίας προκειμένου να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

«Έχω τη χαρά να ανακοινώσω (…) ότι ο πρόεδρος Ερντογάν συμφώνησε να προωθήσει το ενταξιακό πρωτόκολλο για τη Σουηδία στη μεγάλη Εθνοσυνέλευση το συντομότερο δυνατόν και να συνεργαστεί στενά με το κοινοβούλιο για να διασφαλίσει την επικύρωσή του», είπε ο Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, παραμονή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η ολοκλήρωση της ενταξιακής διαδικασίας θα είναι ένα «ιστορικό βήμα», πρόσθεσε ο Στόλτενμπεργκ. Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν μπορεί να δώσει ο ίδιος λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθήσει η τουρκική πλευρά αλλά επέμεινε ότι πρόκειται για μια «σαφή δέσμευση» και ότι ο Ερντογάν είπε ότι θα συμβεί «το συντομότερο δυνατόν».

Όσον αφορά την Ουγγαρία, που επίσης δεν έχει επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας, υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση του Βίκτορ Όρμπαν έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα είναι η τελευταία χώρα που θα εγκρίνει το πρωτόκολλο.

Ο Στόλτενμπεργκ έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ερντογάν και τον πρωθυπουργό της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον.

Glad to announce that after the meeting I hosted with @RTErdogan & @SwedishPM, President Erdogan has agreed to forward #Sweden‘s accession protocol to the Grand National Assembly ASAP & ensure ratification. This is an historic step which makes all #NATO Allies stronger & safer. pic.twitter.com/D7OeR5Vgba