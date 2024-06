Η Μπίλι Άιλις «έχασε όλες τις φίλες της» όταν έγινε διάσημη

Η Μπίλι Άιλις αποκάλυψε ότι «έχασε όλες τις φίλες της» όταν έγινε διάσημη έφηβη. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια – τραγουδοποιός, 22 ετών σήμερα κέρδισε αρχικά την προσοχή με το ντεμπούτο single της «Ocean Eyes» και στη συνέχεια έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο με το πρώτο της άλμπουμ, «When We All Fall Sleep, Where Do We Go» σε ηλικία μόλις 17 ετών.

Συζητώντας με τη Λίλι Άλεν και τη Μικίτα Όλιβερ στο podcast τους «Miss Me» για την πορεία της προς την κατάκτηση της δόξας ανέφερε: «Έχασα όλες τις φίλες μου όταν έγινα διάσημη. Κυριολεκτικά όλες εκτός από μία. Την καλύτερή μου φίλη Ζόι με την οποία είμαι φίλη από δύο ετών».

«Αλλά είναι λίγο πολύ το μόνο άτομο που μου έχει μείνει. Ξαφνικά έγινα διάσημη και δεν μπορούσα να έχω σχέση με κανέναν. Ήταν σκληρό. Ήταν πραγματικά δύσκολο» τόνισε.

Όταν ρωτήθηκε αν προσπάθησε να επανασυνδεθεί με αυτές τις φίλες μετά την επιστροφή της από την περιοδεία, η Άιλις παραδέχτηκε ότι προσπάθησε, αλλά δεν ανταποκρίθηκαν.

«Προσπάθησα, αλλά νομίζω ότι ένιωσα πικρία…» είπε αποκαλύπτοντας ότι συνειδητοποίησε ότι όλοι οι «φίλοι» της ήταν στην πραγματικότητα το προσωπικό της κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής στιγμής, στα 20α γενέθλιά της.

«Και μετά δούλεψα πολύ σκληρά για τη φιλία και τη δημιουργία φίλων και στο να κάνω νέους φίλους και να αναζωπυρώνω παλιές φιλίες και περίπου πριν από ένα χρόνο, επανασυνδέθηκα με παλιούς φίλους και τώρα, έχω τόσους πολλούς φίλους» σημείωσε.

Η Άιλις έχει αναφέρει και στο παρελθόν πώς η φήμη και οι περιοδείες οδήγησαν στην απώλεια φίλων μετά το πρώτο άλμπουμ της το 2019.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

