Η Κristin Berardi για μια μοναδική συναυλία στις 7/6 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Μαζί της οι Άρης Παπαδόπουλος και Γρηγόρης Θεοδωρίδης

Η πολυβραβευμένη Jazz vocalist Κριστίν Μπεράρντι (Kristin Berardi) έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και συναντά το ντουέτο των Άρη Παπαδόπουλου (πιάνο) και ο Γρηγόρη Θεοδωρίδη (μπάσο) σε μία μοναδική συναυλία στις 7 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Το ιδιαίτερο ύφος της καλλιτέχνιδας με υπόβαθρο τον αφαιρετικό ήχο του ντουέτου των Άρη Παπαδόπουλου με τον Γρηγόρη Θεοωδορίδη δημιουργούν μια αισθησιακή και μυσταγωγική ατμόσφαιρα, σχηματίζοντας ένα νεοσύστατο vocal Jazz τρίο που παρουσιάζει για πρώτη φορά συνθέσεις της Kristin Berardi και του Άρη Παπαδόπουλου.

H Kristin Berardi είναι μία καταξιωμένη καλλιτέχνης στο χώρο της Jazz αυτοσχεδιαστικής μουσικής με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα του χώρου. Είναι καθηγήτρια στο Hochschule of Music της Λουκέρνης και έχει κυκλοφορήσει πάνω από 10 προσωπικά άλμπουμ, με το τελευταίο να είναι το “The Light and the Dark” με τη συμμετοχή της Ingrid Jenson. Οι διακρίσεις της περιλαμβάνουν τη πρώτη θέση στον Διεθνή Διαγωνισμό Φωνητικής του Φεστιβάλ Τζαζ του Μοντρέ (2006), το Εθνικό Βραβείο Τζαζ (Αυστραλία 2012), τα 3 βραβεία Bell για το καλύτερο φωνητικό άλμπουμ τζαζ της χρονιάς (Αυστραλία), μεταξύ άλλων.

To ντουέτο του Άρη Παπαδόπουλου και Γρηγόρη Θεοδωρίδη, ένα από τα ξεχωριστά σχήματα της Αθηναϊκής Jazz σκηνής, μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους album “AΝΑPOLONTAS” από την ΙRIDA Jazz, συναντά την Kristin Berardi και επιστρέφει στις ζωντανές εμφανίσεις.

Το τρίο αναπτύσσει εκφραστικά έναν εξελισσόμενο διάλογο μεταξύ των καλλιτεχνών στη βάση της σύγχρονης αυτοσχεδιαστικής μουσικής και παρουσιάζει συγκλονιστικές και συγκινητικές ερμηνείες στην πρώτη του live performance στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την Παρασκευή 7 Ιουνίου στις 8:30.

Η ξεχωριστή συναυλία θα πραγματοποιηθεί στη Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Εισιτήρια από 10 ευρώ (φοιτητές, ΑΜΕΑ) και 15 ευρώ (γενική είσοδος) μέσω του more.com

Xορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ και το 3ο Πρόγραμμα.

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube

Γίνε μέλος στο κανάλι μας στο Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στοΓίνε μέλος στο κανάλι μας στο Viber

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος