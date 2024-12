Η Αυστραλία υποδέχεται το 2025 με πυροτεχνήματα

Το μεγαλύτερο μέρος της Αυστραλίας βρίσκεται πλέον στο 2025, με το Κουίνσλαντ να ακολουθεί μία ώρα αργότερα και τις Βόρειες Περιοχές 90 λεπτά μετά.

Λίγο νωρίτερα, και η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2025 με μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων από τον Πύργο του Auckland Sky Tower.

Το Κιριμπάτι στην Ωκεανία που είναι γνωστή και ως Νήσος των Χριστουγέννων υποδέχτηκε πρώτο το νέο έτος. Η χώρα – που προφέρεται Κιριμπάς – αποτελείται από 33 ατόλες και καταλαμβάνει μια τεράστια περιοχή στον ισημερινό Ειρηνικό Ωκεανό, που εκτείνεται σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από τα ανατολικά προς τα δυτικά και πάνω από 2.000 χιλιόμετρα από τα βόρεια προς τα νότια.

2025 has just arrived!



The first places to ring in the new year are Kiribati and the Christmas Islands, which have just hit midnight!



Meanwhile, Sydney in Australia has kicked off its celebrations with the 9pm fireworks display, to give a taster of what's to come!