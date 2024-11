HΠΑ: Ο Τζέιμισον Γκριρ επελέγη από τον Τραμπ ως ο νέος αντιπρόσωπος για το εμπόριο

Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε χθες Τρίτη επόμενο αντιπρόσωπο των ΗΠΑ για το εμπόριο (USTR) δικηγόρο ειδικευμένο στο διεθνές εμπορικό δίκαιο, τον Τζέιμισον Γκριρ, που είχε ήδη διακριθεί στην άσκηση επιθετικής πολιτικής έναντι της Κίνας στην προηγούμενη θητεία του Ρεπουμπλικάνου.

Ακόμη, ο κ. Τραμπ επέλεξε τον Κέβιν Χάσετ, που είχε επίσης υπηρετήσει κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021), για να αναλάβει πρόεδρος του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου (NEC) του Λευκού Οίκου.

