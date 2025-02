HΠΑ: Ο Τραμπ εξετάζει «εναλλακτικές» αντί της Boeing για το επόμενο Air Force One – «Καθυστερεί υπερβολικά»

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ, γνωστό ως Air Force One, ενδέχεται να έχει νέο κατασκευαστή και ότι την αμερικανική Boeing μετά την αιφνιδιαστική δήλωση του Ντόναλντ Τραμπότι η κυβέρνησή του «εξετάζει εναλλακτικές» λύσεις λόγω καθυστερήσεων στην παράδοση δύο νέων μοντέλων.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με την Boeing», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους δημοσιογράφους που πετούσαν μαζί του στο προεδρικό αεροπλάνο. «Εξετάζουμε εναλλακτικές, επειδή η Boeing καθυστερεί υπερβολικά».

Ο αμερικανικός κολοσσός της αεροδιαστημικής είχε συμφωνήσει το 2018 να προμηθεύσει δύο αεροσκάφη 747-8 μέχρι το τέλος του 2024 για 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, ένας υπεργολάβος χρεοκόπησε και η πανδημία του κορονοϊού διέκοψε την παραγωγή, αναγκάζοντας την Boeing να αναβάλει την ημερομηνία παράδοσης για το 2027 και το 2028.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι είναι ανοιχτός στην αγορά αεροσκαφών «από άλλη χώρα», αλλά δεν θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αναθέσει την κατασκευή των αεροσκαφών στον ευρωπαϊκό ανταγωνιστή της Boeing, την Airbus.

No on Airbus, Yes on Boeing! ✈️🇺🇸



Trump says, “I would not consider Airbus” for a Presidential plane and would rather buy a used @Boeing than an Airbus. 💯🛫#MAGA #AmericaFirst #Boeing #Trump2024 pic.twitter.com/oUArON2vXM