HΠΑ: Ημέρα Εθνικού Πένθους για την απώλεια του Τζίμι Κάρτερ η 9η Ιανουαρίου με απόφαση Μπάιντεν

Ο απερχόμενος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν, κήρυξε την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου, εθνική ημέρα πένθους για τον πρώην πρόεδρο της Αμερικής Τζίμι Κάρτερ, που απεβίωσε την Κυριακή 29/12 καλώντας τους Αμερικανούς να επισκεφθούν τους χώρους λατρείας τους για να «αποδώσουν φόρο τιμής» στον εκλιπόντα ηγέτη.

Today, America and the world lost an extraordinary leader, statesman and humanitarian. pic.twitter.com/Ki7Rhbent0