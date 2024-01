HΠΑ: Eνώπιον δύο επιτροπών του Κογκρέσο θα κληθεί να καταθέσει ο Χάντερ Μπάϊντεν – Σε δύσκολη θέση ο γιος του Αμερικανού προέδρου

Δυο επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων στις οποίες κυριαρχούν οι αντιπολιτευόμενοι Ρεπουμπλικάνοι ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη, έπειτα από μήνες αντεγκλήσεων, πως ο γιος του Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν, ο επιχειρηματίας Χάντερ Μπάιντεν, θα πάει να καταθέσει στα τέλη Φεβρουαρίου σχετικά με τις αμφισβητούμενης νομιμότητας δοσοληψίες στο εξωτερικό που του προσάπτουν.

Ο 53χρονος Μπάιντεν υιός με την πολυτάραχη επαγγελματική και προσωπική ζωή είναι αντιμέτωπος με δυο διώξεις από την ομοσπονδιακή δικαιοσύνη, βρίσκεται για καιρό στο στόχαστρο των Ρεπουμπλικάνων, ακόμα περισσότερο καθώς πλησιάζουν στον ορίζοντα οι προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες ο πατέρας του θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στο αξίωμά του.

Hunter Biden agrees to deposition before House Republicans in impeachment inquiry https://t.co/cECSq3Kr3k