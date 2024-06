H Γιουβέντους «άδειασε» την European Super League και επιστρέψει στην ΕCA (pic)

Η Γιουβέντους, το ένα απ’ τα τρία μέλη (μαζί με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα) που είχαν μείνει «πιστά» εδώ και τρία χρόνια στην ιδέα και τη δημιουργία στο απώτερο μέλλον της European Super League, εγκατέλειψε οριστικά το εγχείρημα κι ετοιμάζεται να επιστρέψει στους κόλπους της European Club Association (ECA).

Την είδηση αποκάλυψε ο πρόεδρος της ECA, Νάσερ Αλ-Κελαϊφί το πρωί του Σαββάτου (1/6) στο πλαίσιο συνεδρίασης της εκτελεστικής επιτροπής της UEFA στο Λονδίνο, τονίζοντας πως η «Γιούβε» έχει καταθέσει αίτημα για να επανέλθει στις τάξεις της.

The ECA Executive Committee met in London today for its last meeting of the 2023/24 season ahead of tonight’s UEFA Champions League final at Wembley. ⚽️



Key topics included various priorities for European clubs, as well as a report on the request from @JuventusFC to rejoin ECA.… pic.twitter.com/mQF6MTgTdy