H Έλλη Πασπαλά για μια μοναδική εμφάνιση στο Θέατρο Πέτρας – Στην σκηνή και το Ntinos Manos Quintet

Mε τη συναυλία της Έλλης Πασπαλά και την εμφάνιση του NTINOS MANOS QUINTET ολοκληρώνεται απόψε στο Θέατρο Πέτρας το Jazzét Festival – 1st Hellenic International Jazz Festival. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, στον υπαίθριο χώρο του Θεάτρου Πέτρας, υπάρχουν παράπλευρες καλλιτεχνικές δράσεις και δρώμενα από ομάδες τζαζ χορού και κρουστών, έκθεση τζαζ φωτογραφίας με τίτλο ”Jazz as a Portrait Art” του John D. Carnessiotis και περίπτερα δισκογραφικών εταιριών, ωδείων, μουσικών σχολών, πολιτιστικών φορέων και οργανισμών θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των θεατών, ακροατών και επισκεπτών του φεστιβάλ.

Το Ntinos Manos Quintet έρχεται στο Jazzet Festival, από την συμπρωτεύουσα την Θεσσαλονίκη για την πρώτη επίσημη παρουσίαση του 2ου προσωπικού άλμπουμ του κοντραμπασίστα και συνθέτη Μάνου Ντίνου, με τίτλο ‘NORTHWIND’ ο οποίος αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο του 2024.

Στο προσωπικό σχήμα του Ντίνου Μάνου συμμετέχουν σπουδαίοι μουσικοί της ελληνικής τζαζ σκηνής, οι James Wylie στο σαξόφωνο, Θοδωρής Κότσυφας στην κιθάρα, Λέανδρος Πασσιάς στο πιάνο, Ντίνος Μάνος στο κοντραμπάσο και Γιώργος Κλουντζός στα ντραμς και θα ερμηνεύσουν προσωπικές του συνθέσεις με λυρικό χαρακτήρα και κυρίως επηρεασμένες από τον ήχο της ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής.

James Wylie / σαξόφωνο – Θοδωρής Κότσυφας / κιθάρα – Λέανδρος Πασσιάς / πιάνο – Ντίνος Μάνος / κοντραμπάσο

Γιώργος Κλουντζός / ντραμς

«Elly loves Jazz»

Λίγη ώρα αργότερα, στις 22:30 η Έλλη Πασπαλά, τραγουδά τα Jazz Standards. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Νέα Υόρκη και κρατά ζωντανούς μέσα της, τους θησαυρούς της αμερικάνικης μουσικής. Με την αισθαντική φωνή της, αποδίδει επιτυχίες από το American Songbook τις οποίες σφράγισαν με την ερμηνεία τους φωνές μυθικές: από την Ella Fitzgerald, τη Billie Holiday, τη Sarah Vaughan και τη Nina Simone, έως τον Nat King Cole και τον Frank Sinatra.

Τραγούδια κλασικά όπως τα Cry me a river, Lover man και Angel eyes, συνδυάζονται με άλλα αγαπημένα που μένουν αναλλοίωτα στο χρόνο. Τραγούδια όπως τα: Fly me to the moon, How insensitive, I’m a fool to want you, αλλά και γνωστά «standards» της Έλλης, όπως τα: Ain’t no sunshine, Moondance και Dance me to the end of love.

«Elly loves Jazz» feat. DAVID LYNCH & TAKIS FARAZIS

Έλλη Πασπαλά / τραγούδι

David Lynch / σαξόφωνο, φλάουτο

Τάκης Φαραζής / πιάνο

Πέτρος Βαρθακούρης / κοντραμπάσο

Αλέξανδρος Δράκος Κτιστάκης / ντραμς

