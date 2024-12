Γερμανία: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη νέα παρέμβαση του Ίλον Μασκ υπέρ της AfD

O διάλογος και οι αντεγκλήσεις μεταξύ του πολυδισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ και γερμανών πολιτικών συνεχίζονται, ενώ δεν απέχουν ούτε δυο μήνες οι πρόωρες ομοσπονδιακές εκλογές στη Γερμανία.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, υποστηρικτής και πλέον στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ, έκανε νέα παρέμβαση στη γερμανική προεκλογική εκστρατεία, τασσόμενος υπέρ της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD), γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις και κριτική στην ευρωπαϊκή χώρα.

Αφού καταφέρθηκε εναντίον του σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Όλαφ Σολτς, τον οποίο μέσω X –πλατφόρμας που αποτελεί ιδιοκτησία του- χαρακτήρισε «άχρηστο ηλίθιο» και την απροκάλυπτη παρότρυνσή του για ψήφο στην ΑfD, ο Ίλον Μασκ επανήλθε σήμερα.

Elon Musk weighed in on the German election, saying only the AfD party, a group with neo-Nazi ties, “can save” the country. It was not the first intervention by Musk on behalf of once-fringe anti-immigrant parties in Europe. https://t.co/77BfqQe4TF