Γεωργία: Σχεδόν 200 ΜΚΟ δηλώνουν ότι θα αρνηθούν να υπακούσουν στον νόμο περί «ξένης επιρροής»

Σχεδόν 200 γεωργιανές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι θα αρνηθούν να υπακούσουν στον νόμο περί «ξένης επιρροής» που υιοθετήθηκε την προηγουμένη από το Κοινοβούλιο ύστερα από πρωτοβουλία από κυβερνώντος κόμματος, παρά τις μαζικές διαμαρτυρίες στη χώρα αυτή του Καυκάσου.

«Ο ρωσικός νόμος δεν θα λειτουργήσει στη χώρα μας και θα παραμείνει ένα κενό φύλλο χαρτιού στο οποίο δεν θα υπακούσουμε», δήλωσαν οι μκο σε κοινή ανακοίνωση. Η γεωργιανή αντιπολίτευση φοβάται ότι ένας τέτοιος νόμος δεν θα λειτουργήσει παρά για να καταπνίξει κάθε αμφισβήτηση του καθεστώτος όπως ήταν η περίπτωση στη Ρωσία με τον νόμο της περί «ξένων πρακτόρων».

Χθες, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό όνειρο» υιοθέτησαν οριστικά τον νόμο αυτό με 84 ψήφους υπέρ, παρακάμπτοντας το βέτο της φιλοδυτικής προέδρου Σαλόμε Ζουραμπισβίλι.

The President of Georgia addressed protesters and announced holding referendum on 🇪🇺 📍Tbilisi 🇬🇪 pic.twitter.com/PpCecpTtKR

Ο νόμος απαιτεί από τις μκο ή οργανισμούς μέσων ενημέρωσης που λαμβάνουν από το εξωτερικό πάνω από το 20% της χρηματοδότησής τους να καταγραφούν ως «πράκτορες ξένης επιρροής». Εισάγονται επίσης βαριά πρόστιμα για παραβάσεις αλλά και επαχθείς απαιτήσεις αποκάλυψης.

Αρκετές ΜΚΟ, μεταξύ των οποίων η γεωργιανή πτέρυγα της Διεθνούς Διαφάνειας, δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι αναμένουν ότι τα περιουσιακά τους στοιχεία θα ‘παγώσουν’ και το έργο τους θα παρεμποδιστεί αφού τεθεί σε ισχύ ο νόμος.

Στην ανακοίνωσή τους, οι μκο δήλωσαν ότι ο νόμος αυτός «θέτει σε κίνδυνο την παρακολούθηση των (βουλευτικών) εκλογών» που έχουν προγραμματιστεί στη Γεωργία για τον Οκτώβριο.

«Αλλά εμείς, άλλες γεωργιανές οργανώσεις πολιτών, υποσχόμαστε να υπερασπιστούμε τις εκλογές και τη φωνή κάθε ψηφοφόρου», τόνισαν.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε χθες ότι «λυπάται βαθιά» για την οριστική υιοθέτηση του νόμου, καλώντας τη χώρα αυτή του Καυκάσου να «επιστρέψει σταθερά στην ευρωπαϊκή πορεία».

Η Ουάσιγκτον, μέσω του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών, επίσης «καταδίκασε» μια ψηφοφορία που αγνοεί τις «ευρωατλαντικές φιλοδοξίες του γεωργιανού λαού».

The U.S. condemns the Georgian ruling party passing an anti-democratic foreign influence bill into law and moving Georgia away from the aspirations of its people. pic.twitter.com/l7SHBxK75O