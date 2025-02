Γάζα: Περικυκλωμένοι από 200 μαχητές της Χαμάς παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό οι τρεις Ισραηλινοί όμηροι

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου στη Γάζα η 6η ανταλλαγή ομήρων κατά τη διάρκεια της οποίας παραδόθηκαν τρεις Ισραηλινοί ομήροι στον Ερυθρό Σταυρό, σε μια ανταλλαγή που περιλαμβάνει επίσης την απελευθέρωση 369 Παλαιστινίων από την ισραηλινή κράτηση, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συμφωνίας εκεχειρίας.

Ένας δημοσιογράφος του AFP είδε ένοπλους μαχητές της Χαμάς να οδηγούν τους ομήρους σε μια σκηνή στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς της Γάζας, όπου τους ζήτησαν να μιλήσουν στο πλήθος πριν παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό.

Three Israeli hostages in Gaza handed over to Red Cross



Three Israeli hostages were handed over to the Red Cross in Gaza by Palestinian militants on Saturday, in the sixth exchange of hostages and Palestinian prisoners under the ceasefire deal that came into effect last month.… pic.twitter.com/Al3Z8OGfr9