Γάζα: Δεκάδες πτώματα εντοπίζονται στα συντρίμμια μετά την επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ σε συνοικία της πόλης

Περίπου εξήντα πτώματα βρέθηκαν χθες Πέμπτη κάτω από τα συντρίμμια στη Σουτζάια, ανατολική συνοικία της πόλης της Γάζας, μετά το πέρας ευρείας κλίμακας επιχείρησης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων που προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στον τομέα, ανακοίνωσε η πολιτική προστασία του παλαιστινιακού θυλάκου.

Τον δέκατο μήνα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, διεξήχθησαν χθες Πέμπτη στο Κατάρ, χώρα που μεσολαβεί μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ στις έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσά τους, νέες συνομιλίες κατά τις οποίες, σύμφωνα με τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, υπήρξε «πρόοδος».

Σκοπός των άκαρπων εδώ και μήνες διαπραγματεύσεων είναι να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που είχαν απαχθεί όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε έφοδο σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, το έναυσμα της ένοπλης σύρραξης.

Στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ προχθές Τετάρτη πως ολοκλήρωσε τις επιχειρήσεις που διεξήγαγε από την 27η Ιουνίου στη Σουτζάια, στην ανατολική πόλη της Γάζας, διαβεβαιώνοντας πως κατά τη διάρκειά τους κατέστρεψε «οκτώ σήραγγες» και εξάλειψε «δεκάδες τρομοκράτες».

Μετά την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων, η πολιτική προστασία της Λωρίδας της Γάζας ανακοίνωσε χθες Πέμπτη πως βρέθηκαν «περίπου εξήντα μάρτυρες» στα συντρίμμια.

Περισσότερα από 400 σχολεία και πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Γάζα βομβαρδίστηκαν αυτό το διάστημα από τις ισραηλινές δυνάμεις, σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

📍 Schools targeted in Gaza since 9 months



💢 Over 400 schools, universities, and related buildings bombed in Gaza since Oct. 7, 2023 pic.twitter.com/kFOB6H1o0Q