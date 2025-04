Γαλλία: Το Ισραήλ απαγορεύει την επίσκεψη αντιπροσωπείας μελών του κοινοβουλίου της Γαλλίας – Ζητούν παρέμβαση του Μακρόν

Αντιπροσωπεία μελών του γαλλικού κοινοβουλίου, κυρίως αιρετών της Αριστεράς, κατήγγειλε χθες Κυριακή πως υφίσταται «συλλογική τιμωρία», μετά την ακύρωση των θεωρήσεων διαβατηρίων των μελών της δυο ημέρες προτού επισκεφθεί το Ισραήλ κι απηύθυνε αίτημα στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να παρέμβει.

Η αντιπροσωπεία αυτή, στα μέλη της οποίας συγκαταλέγονται βουλευτές όπως ο Φρανσουά Ρουφέν, ο Αλεξί Κορμπιέρ, η Ζιλί Οζέν (οικολόγοι), η Σουμιά Μπουρουά (κομμουνίστρια) και η γερουσιάστρια Μαριάν Μαργκατέ (κομμουνίστρια), επρόκειτο να επισκεφθεί το Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη από την 20ή ως την 24η Απριλίου.

