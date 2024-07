Γαλλία: Ο Εθνικός Συναγερμός μπορεί να μην έχει την απόλυτη πλειοψηφία στο δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών σύμφωνα με δημοσκόπηση

Το ακροδεξιό κόμμα του Εθνικού Συναγερμού (RN) στη Γαλλία είναι πιθανό να μην κατορθώσει να κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία στο δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής, όπως ανακοίνωσε η OpinionWay, σύμφωνα με μία δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της καθημερινής επιχειρηματικής εφημερίδας Les Echos και δημοσιεύτηκε σήμερα.

National Rally to fall short of absolute majority in French parliamentary elections, poll shows https://t.co/NiSFtGZb2H pic.twitter.com/8iT9kNFQiU