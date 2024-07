Γαλλία: Ένας Πρώην στρατιωτικός, επίλεκτος σκοπευτής, σκότωσε τρεις ανθρώπους σε πάρτι γενεθλίων

Ένας πρώην στρατιωτικός, επίλεκτος σκοπευτής, άνοιξε πυρ το βράδυ του Σαββάτου σε ένα πάρτι γενεθλίων, σκοτώνοντας τρεις ανθρώπους και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανακοίνωσαν οι αρχές της Γαλλίας.

Η αστυνομία προσπαθεί να καταλάβει «το πώς και το γιατί» αυτής της τραγωδίας που σημειώθηκε στο Βοζέλ, μια κοινότητα στα δυτικά του Βισί, κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής γιορτής για τα γενέθλια ενός 20χρονου.

