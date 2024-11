Γ. Αντετοκούνμπο για τους Μιλγουόκι Μπακς: Θέλω η ομάδα να αγωνίζεται με περισσότερη ένταση – Το μήνυμα προς τους συμπαίκτες του

Το άσχημο σερί ηττών των Μιλγουόκι Μπακς μετά την κακή εμφάνιση κόντρα στους Νιου Γιορκ Νικς οδήγησε τον Έλληνα σούπερ σταρ της ομάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο, να μιλήσει για έλλειψη αγωνιστικού πάθους από τους συναθλητές του. Δήλωση που δείχνει την ενόχληση του καθώς πληθαίνουν οι φήμες ότι είναι δυσαρεστημένος εν μέσω δημοσιευμάτων για πιθανή ανταλλαγή του.

