Φλόριντα: Ήταν ένας Άη Βασίλης με σερφ κι έγιναν χιλιάδες για να συγκεντρωθούν χρήματα υπέρ καρκινοπαθών

Οι αγιοβασιλιάτικοι σέρφερς (“Surfing Santas”), η φιλανθρωπική οργάνωση που συγκεντρώνει χριστουγεννιάτικες δωρεές για καρκινοπαθείς, γεννήθηκε το 2009 από τον 70χρονο σήμερα Τζορτζ Τροσέτ, που δεν πιστεύει ακόμη ότι μια «ανοήτη» ιδέα του να κάνει σερφ με τον γιο του ντυμένος Άη Βασίλης θα καθιερωνόταν ως ετήσιο φιλανθρωπικό πάρτι.

“Τη δεύτερη χρονιά, είχαμε 19 Άγιους Βασίληδες. Την τρίτη χρονιά είχαμε 80 και τώρα συγκεντρώνονται χιλιάδες”, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τροσέτ, ο οποίος χάρη στην ανταπόκριση μετέτρεψε την εκδήλωση σε φιλανθρωπική, υπέρ της οργάνωσης καρκινοπαθών Grind for Life.

Το ραντεβού δίνεται στην παραλία Cocoa, της Φλόριντα, κατά μήκος της λεγόμενης «διαστημικής ακτής», όπου βρίσκεται και το κέντρο της NASA.

Surfing Santas ride the waves in Florida, raising funds for cancer victims. @AFPphoto pic.twitter.com/SwWuXtMIT1