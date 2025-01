Φίτζι: Θύμα βιασμού και κλοπής έπεσαν δύο αεροσυνοδοί σε δημοφιλή προορισμό – Παρέμβαση από την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση των Φίτζι δήλωσε την Πέμπτη ότι η αστυνομία διερευνά περιστατικά που αφορούν δύο μέλη πληρώματος της αυστραλιανής αεροπορικής εταιρείας Virgin Australia, τα οποία φέρεται να έπεσαν θύματα βιασμού και κλοπής στη Νάντι τις πρώτες ώρες της Πρωτοχρονιάς.

Τα μέλη του πληρώματος βρίσκονταν στον δημοφιλή τουριστικό προορισμό κατά τη διάρκεια στάσης πριν την προγραμματισμένη πτήση τους την επόμενη ημέρα, όπως δήλωσε ο υπηρεσιακός Αρχηγός Αστυνομίας των Φίτζι, σε ανακοίνωσή του.

Virgin Australia crew members have been allegedly sexually assaulted and robbed in Fiji while celebrating New Year’s Eve.

