Φιλιππίνες: Τουλάχιστον 126 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες – Σε εξέλιξη επιχειρήσεις διάσωσης

Οι καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από την τροπική καταιγίδα Τράμι (Trami) άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 126 νεκρούς ή αγνοούμενους στις Φιλιππίνες. Ο Πρόεδρος Φερντινάνδος Μάρκος ανέφερε ότι πολλές περιοχές παραμένουν απομονωμένες, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται για τις πληγείσες κοινότητες.

Η καταιγίδα Trami απομακρύνθηκε από το βορειοδυτικό τμήμα των Φιλιππίνων την Παρασκευή, αφήνοντας πίσω της καταστροφές και απώλειες σε μια από τις φονικότερες καταιγίδες της χώρας φέτος. Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών επιβεβαίωσε τουλάχιστον 85 νεκρούς, ενώ 41 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι αρχές αναμένουν ότι ο αριθμός των νεκρών θα αυξηθεί καθώς φτάνουν αναφορές από περιοχές που ήταν αποκομμένες.

Many houses, buildings, and vehicles in Bula, Camarines Sur, are submerged in floods due to the devastation of Severe Tropical Storm #KristinePH . In some areas, only the rooftops are visible. #ClimateEmergency Read our full statement>> https://t.co/QgigZ3ngrL 📽️: Herbert Luz pic.twitter.com/UKSbv7X7JC

Στην παραλίμνια πόλη Ταλισάι στην επαρχία Μπατάνγκας, ομάδες διάσωσης με σκαπτικά μηχανήματα και σκύλους ανιχνευτές εργάζονται για να βρουν τους τελευταίους δύο αγνοούμενους κατοίκους. Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική σκηνή, ένας πατέρας αναγνώρισε την 14χρονη κόρη του ανάμεσα στους νεκρούς που ανέσυραν οι ομάδες διάσωσης.

Σε ένα κοντινό γυμναστήριο στο κέντρο της πόλης, περισσότερα από δώδεκα λευκά φέρετρα ήταν τοποθετημένα πλάι-πλάι, περιέχοντας τα λείψανα των θυμάτων που βρέθηκαν μέσα σε στρώματα λάσπης και συντριμμιών που καταπλάκωσαν το χωριό Σαμπάλοκ του Ταλισάι. Η καταστροφή στην Ταλισάι ήταν εκτεταμένη, με τις κατολισθήσεις να θάβουν σπίτια και να ξεριζώνουν οικογένειες.

Typhoon Trami rages across the Philippines, leaving 81 de*ad and 66 injured – Manila Times



The storm has reportedly affected more than 2.6 million people in at least 15 regions across the country.



Moreover, about 320,000 Filipinos have been forced to flee their homes. pic.twitter.com/V3fU2Ea13n