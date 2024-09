«Ευρείας κλίμακας» πλήγματα από τον ισραηλινό στρατό στον Λίβανο – Πύραυλος της Χεζμπολάχ έφτασε για πρώτη φορά Τελ Αβίβ και αναχαιτίστηκε

Με κομμένη την ανάσα η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή, απευθύνοντας εκκλήσεις σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ για αποκλιμάκωση της έντασης, προειδοποιώντας -μάλιστα- για τον κίνδυνο ενός ολοκληρωτικού πολέμου με απρόβλεπτες συνέπειες.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (25/9) ότι εξαπολύει πλήγματα «ευρείας κλίμακας» στον νότιο Λίβανο, λίγες ώρες αφού επεσήμανε ότι αναχαίτισε πύραυλο που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ εναντίον του Τελ Αβίβ. Ο στρατός «διεξάγει αυτή τη στιγμή πλήγματα ευρείας κλίμακας στον νότιο Λίβανο και την περιοχή της Μπεκάα (ανατολικά). Θα ακολουθήσουν λεπτομέρειες», επεσήμαναν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου μετέδωσαν ότι επλήγη η σιιτική πόλη Μααϊσράχ, που βρίσκεται στην ορεινή επαρχία Κεσερουάν, η πλειονότητα των κατοίκων της οποίας είναι χριστιανοί. Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που η περιοχή αυτή, η οποία βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια της Βηρυτού, γίνεται στόχος πληγμάτων του ισραηλινού στρατού μετά την πρόσφατη όξυνση των εχθροπραξιών μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ.

Την ίδια ώρα κορυφώνεται και η αγωνία για μια πιθανή χερσαία εισβολή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο. Μετά από έντονες πιέσεις δημοσιογράφου του βρετανικού Sky η εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας στο Λονδίνο δεν απέκλεισε την ισραηλινή εισβολή στην παρούσα φάση, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι για την ώρα όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι.

Πάντα ελλοχεύει η πιθανότητα να εμπλακεί και το Ιράν. Πριν από λίγη ώρα, ο θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ, σημείωσε ότι η δολοφονία αξιότιμων μελών της Χεζμπολάχ δεν θα γονατίσει τη φιλοϊρανική οργάνωση του Λιβάνου, ενώ νωρίτερα ο ισραηλινός στρατός είχε ανακοινώσει ότι κατέρριψε drone που εκτοξεύτηκε από τη Συρία.

