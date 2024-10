Εθνική Πινακοθήκη: «Η διατήρηση της μνήμης» από το Καμερούν μέχρι την Ελβετία – Ομιλία για την συντήρηση αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς με τον Valentin Boissonnas

Η Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, με αφορμή τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Συντήρησης και Αποκατάστασης 2024, προσκάλεσε τον Ελβετό συντηρητή αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς Valentin Boissonnas, να παρουσιάσει μέρος της δουλειάς του, την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου στις 18:00.

Με σπουδές στη συντήρηση αρχαιολογικών και εθνολογικών συλλογών στο Institute of Archaeology, University College London, και μεταπτυχιακές σπουδές στο University of East Anglia, School of World Art Studies and Museology, ο Valentin Boissonnas διατηρεί εργαστήριο συντήρησης, ενώ παράλληλα είναι λέκτορας στην Haute Ecole Arc Conservation-Restauration.

Η ομιλία του αφορά στη διατήρηση της μνήμης μέσω της συντήρησης αντικειμένων πολιτιστικής και πολιτισμικής κληρονομιάς, με έμφαση σε χρηστικά αντικείμενα που απαιτούν ιδιαίτερο χειρισμό και προσέγγιση.

Το θέμα να αναπτυχθεί κυρίως μέσα από τρεις περιπτώσεις:

• Τη συντήρηση της βασιλικής συλλογής της κοινότητας των Bamun, στα υψίπεδα του Καμερούν.

• Τη συντήρηση ιερών αντικειμένων του Γκουρού των Σιχ Gobind Singh, από το ναό του στους πρόποδες των Ιμαλαΐων.

• Τη συντήρηση της συλλογής αρχαιολογικών αντικειμένων που συνέλεξε από λιμναίες θέσεις τη δεκαετία του 1870, ο προ-παππούς του, ο γνωστός φωτογράφος Fred Boissonnas.

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά.

