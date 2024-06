Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι έπληξαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Eisenhower

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι δυνάμεις της οργάνωσης εξαπέλυσαν επίθεση στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο Eisenhower στην Ερυθρά Θάλασσα καθώς και στο πλοίο Transworld Navigator στην Αραβική Θάλασσα.

Δεν διευκρίνισαν πότε έγιναν οι ισχυριζόμενες επιθέσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των σιιτών ανταρτών το Transworld Navigator δέχτηκε άμεσο πλήγμα από πύραυλο.

BREAKING: YEMENI HOUTHIS STRIKE THE EISENHOWER BEFORE IT DEPARTS TO THE RED SEA



“We targeted the American aircraft carrier Eisenhower in the northern Red Sea, and we also targeted the ship Transworld Navigator, which violated the ban on entry to the ports of occupied Palestine,… pic.twitter.com/aeh1YeluK7