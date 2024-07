Ερυθρά Θάλασσα: Εμπορικό πλοίο ανέφερε εκρήξεις δυτικά από τη Μόχα της Υεμένης

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εμπορικό πλοίο της ανέφερε πως σημειώθηκαν δυο εκρήξεις στον θαλάσσιο χώρο περίπου 21 ναυτικά μίλια (39 χιλιόμετρα) δυτικά από την Μόκα της Υεμένης, στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Πύραυλος» έπεσε στο νερό και δεύτερος εξερράγη στον αέρα, ενημέρωσε το πλήρωμα του εμπορικού σκάφους την Ambrey, προσθέτοντας πως και οι δύο εκρήξεις σημειώθηκαν μισό ναυτικό μίλι μακριά.

Το εμπορικό πλοίο είχε απενεργοποιημένο το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης (automatic identification system, AIS), τόνισε η Ambrey, συμπληρώνοντας ότι «ερευνά» το κατά πόσον το σκάφος αυτό ανταποκρίνεται στο «προφίλ των στόχων των Χούθι».

