Έρχεται το 4ο dare Dance Festival στον κινηματογράφο Δαναό

Η ομάδα του Dare.Dance.Digitalize διοργανώνει για τέταρτη συνεχή χρονιά το φεστιβάλ dare Dance Festival (dDF), το φεστιβάλ, που τις προηγούμενες χρονιές καλλιτέχνες, κοινό και ΜΜΕ αγκάλιασαν και ανέδειξαν.

Το φεστιβάλ μεγαλώνει, γίνεται πολυθεματικό και θα πραγματοποιηθεί για τέσσερις ημέρες, 15-16-17-18 Μαΐου σε τέσσερις διαφορετικούς χώρους: στον κινηματογράφο Δαναό (Λεωφόρος Κηφισίας 109, Πανόρμου/Αθήνα) , στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού Μάρω Μαρμαρινού (Προμηθέως 19-21, Αθήνα), στο 1927 Art Space (Κυψέλης 35, Αθήνα) και στο Mind Body Lab (Φίλιππου Λίτσα 28, Χαλάνδρι).

Πέρα από τα videodance από όλον τον κόσμο, την on stage performance και 3 σεμινάρια, το φεστιβάλ συνεργάζεται για πρώτη φορά με την CHEAPART στην έκθεση “ moving parts a bridge to heaven” σε επιμέλεια Γιώργου Γεωργακόπουλου και Φωτεινής Καπίρη. Οι εικαστικοί καλλιτέχνες που συμμετέχουν είναι: Μπέττυ Αγγελοπούλου, Μαριλένα Κρανιώτη, Στρατής Δάνος, Christian Rupp, Marion Fischer, Νεφέλη Χυντηράκη.

Επίσης, το φεστιβάλ φιλοξενεί ομιλίες με διακεκριμένους ομιλητές με στόχο την ανάδειξη και τη σύνδεση επιστήμης και τέχνης.

Η είσοδος στις προβολές/ομιλίες/έκθεση του φεστιβάλ είναι ελεύθερη.

Στο 4ο Dare Dance Festival, θα προβληθούν καλλιτεχνικά έργα σε συνεργασία για 2η χρονιά, με δύο σημαντικά φεστιβάλ χορού για κινηματογράφο από την Ευρώπη : Moovy Festival Köln (Γερμανία) και FuoriFormato Festival | Stories We Dance and Associazione Culturale Augenblick (Ιταλία), καθώς και το φεστιβάλ videoart Miden από την Ελλάδα (επιμέλεια για το VideoArt Miden:Μαργαρίτα Σταυράκη).

Η φετινή θεματική είναι: «Η έννοια του Κενού».

Το σώμα που κατοικούμε, μας κατοικεί. Είναι ταυτόχρονα αισθανόμενο και αισθητό. Βλέπει και βλέπεται, ακούει και ακούγεται, κινεί και κινείται, αγγίζει και αγγίζεται. (Μaurice Merleau Ponty).

Το τέλειο κενό (ή απόλυτο κενό) είναι μια εξιδανίκευση που φαίνεται πως δεν μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα του δικού μας σύμπαντος. Ως αντίθετη έννοια του κενού, μια ιδεατή κατάσταση όπου ο τρισδιάστατος χώρος καλύπτεται εντελώς από ύλη, καλείται πλήρες. (plenum).

Ένα σώμα πλήρες, κατοικήσιμο το κάνουν τα κενά του.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΜΑΙΟΥ 2025

18.00-18.30 Έναρξη του φεστιβάλ. Σύντομη παρουσίαση των θεματικών του πολυθεματικού φεστιβάλ. Προσέλευση κοινού.

18.30 – 22.15 Προβολή Videodance από την Ελλάδα και το εξωτερικό στην κεντρική σκηνή του Δαναού

22:15-23.00 On Stage Performance- ζωντανός κινητικός αυτοσχεδιασμός στη σκηνή του Δαναού με τις 4 χορεύτριες της ομάδας Tasi Dance Co. και τη Μαρία Βάθη σε σκηνοθετική χορογραφική επιμέλεια Άρτεμις Μανάκου: Θεματική: «Γυναίκα Γη». Live μουσική σύνθεση: “Rage of Waves”.

18.00-23.00 Έκθεση “moving parts a bridge to heaven” της CHEAPART στο φουαγιέ του κινηματογράφου με έργα καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΜΑΙΟΥ 2025

18.00-18.30 Προσέλευση κοινού.

18.00-23.00 Έκθεση “moving parts a bridge to heaven” της CHEAPART στο φουαγιέ του κινηματογράφου με έργα καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό

18.30 – 21.15 Προβολή Videodance από την Ελλάδα και το εξωτερικό στην κεντρική σκηνή του Δαναού.

21.30-23.00 Ομιλίες και συζήτηση για τη σύνδεση Επιστήμης και Τέχνης (Διαθεματική Προσέγγιση).

Ομιλητές:

Γιώργος Γεωργακόπουλος- Διευθυντής και Επιμελητής CHEAPART και Προγραμμάτων Σύγχρονου Πολιτισμού, Εικαστικός

Αντώνης Μπέρτος- Ψυχολόγος & Διαθεματικός Καλλιτέχνης

Ελένη Δανεσή- διατομεακή επαγγελματίας με ειδικότητα στην αρχιτεκτονική, τις

Παραστατικές/οπτικοακουστικές τέχνες και εκπαιδεύτρια/σύμβουλος ενσώματης

επίγνωσης.

Εύη Στάμου- Παραγωγός Ντοκυμαντέρ-video Artist-Επιμελήτρια και Ερευνήτρια

Μιχάλης Ελπιδοφόρου-Φυσικοθεραπευτής, Καθηγητής Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, Καθηγητής Χορού/ Ανατομίας στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, Ειδικός στο Θεραπευτικό Χορό.

Μίνα Ανανιάδου – Χορογράφος, Χορεύτρια, Επιμορφώτρια

Νίκη Λουλαδάκη- Χορογράφος- Υπεύθυνη Γραφείου Εναλλακτικών Δράσεων Επανένταξης στο Εξειδικευμένο Κέντρο Ημέρας «Κέντρο Κοινωνικού Διαλόγου» της ΠΕΨΑΕΕ

Λυδία Ξουράφη- Ψυχοθεραπεύτρια/mind body practitioner και performer παραστατικών τεχνών.

Συντονιστές: Αντώνης Μπέρτος, Άρτεμις Μανάκου, Βαγγέλης Παπαευαγγελίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΜΑΙΟΥ 2025

13.00-16.00 Σεμινάριο Κινητικού Αυτοσχεδιασμού με την Ισιδώρα Φρέιζερ και την Βαρβάρα Μπαρδακά (Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού ‘’Μάρω Μαρμαρινού’’)

18.00-21.00 Έκθεση “moving parts a bridge to heaven” της CHEAPART (1927 ART SPACE )

21.00-22.30 Group Process-Συζήτηση χορευτών-χορογράφων-κινηματογραφιστών και εικαστικών με το κοινό σχετικά με θεματικές που θα τους ενδιέφεραν να δουν στο επόμενο φεστιβάλ (1927 ART SPACE )

22.30-23.00. Κλείσιμο του φεστιβάλ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΜΑΙΟΥ 2025

12.00-15.00 Σεμινάριο κινητικού αυτοσχεδιασμού με τη Λυδία Ξουράφη και την Άρτεμις Μανάκου (Mind Body LAB)

16.00-17.00 Σεμινάριο Σεμινάριο ‘’Φωνή Εν Κινήσει’’ με την Άννα Λούνα Λούβαρη

Με την στήριξη του ιδρύματος Ιωάννου Φ.Κωστόπουλου.



Περισσότερες πληροφορίες για το dare Dance Festival θα βρείτε στην ιστοσελίδα daredancefestival.gr καθώς και στα social media σε Facebook και Instagram.

