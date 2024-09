Έρχεται σίκουελ για τα «Πάθη του Χριστού» με πρωταγωνιστή των Μελ Γκίμπσον

Ο Μελ Γκίμπσον βρίσκεται στην Ευρώπη και αναζητά τοποθεσίες για το σίκουελ της υπερπαραγωγής του 2004 «Τα Πάθη του Χριστού».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Γκίμπσον φέρεται να περιόδευσε τη Μάλτα με μια ομάδα παραγωγής και στη συνέχεια έφτασε στη νότια Ιταλία στην περιοχή της Απουλίας, όπου επισκέφθηκε διάφορες αγροτικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αρχαίων πόλεων Ginosa, Gravina Laterza και Altamura, δήλωσε ο διευθυντής της Επιτροπής Κινηματογράφου της Puglia, Αντόνιο Παρέντε.

«Το μόνο που μπορούμε να επιβεβαιώσουμε είναι ότι πρόσφατα έκαναν scouting για τοποθεσίες», δήλωσε ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Γκίμπσον, Άλαν Νιέρομπ, στο Variety, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε σε αυτό το πρώιμο στάδιο».

