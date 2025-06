Έρευνα του Κέμπριτζ αποκαλύπτει τους κινδύνους των femtech εφαρμογών – «Χρυσωρυχείο» δεδομένων με κόστος για τις γυναίκες

Οι δημοφιλείς εφαρμογές παρακολούθησης της έμμηνου ρύσης στα κινητά τηλέφωνα, αν και παρουσιάζονται ως εργαλεία υποστήριξης της υγείας των γυναικών, αποδεικνύονται παράλληλα ένα ανεξερεύνητο «χρυσωρυχείο» δεδομένων για τους διαφημιστές. Σύμφωνα με έκθεση του Minderoo Centre for Technology and Democracy του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, οι εφαρμογές αυτές συγκεντρώνουν τεράστιες ποσότητες ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών, θέτοντας σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα και την ασφάλεια των χρηστριών.

TOMORROW 💬 New research on #femtech!@Flsbrgr @profwernimont and Andrea Ford will discuss the paradox at the heart of menstrual health tech: tracking apps have become indispensable for millions yet they can expose users to privacy risks.



Register now➡️https://t.co/zIG7JzmYyq pic.twitter.com/8wTufSDFh6