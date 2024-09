Έρευνα συνδέει τρεις από τις πιο υγιεινές τροφές με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 1 σε παιδιά με προδιάθεση – Ποιες είναι αυτές

Οι μπανάνες, η βρώμη και το γιαούρτι συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη σε παιδιά με προδιάθεση, όπως επισημαίνει μελέτη που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα Guardian.

Τα παιδιά που έχουν προδιάθεση να εμφανίσουν διαβήτη τύπου 1 και καταναλώνουν μπανάνες, βρώμη και γιαούρτι είναι πιθανότερο να εμφανίσουν τη νόσο, ενώ όσα τρώνε φράουλες, βατόμουρα και ορισμένα πράσινα λαχανικά (μπρόκολα, λάχανο και κουνουπίδι) διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο, διαπίστωσε η ίδια έρευνα.

